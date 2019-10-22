Законопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам вытрезвители. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Документ наделяет регионы и муниципалитеты правом создания вытрезвителей на принципах партнерства с частными предприятиями. Сейчас такие вытрезвители существуют вне правовых рамок.

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