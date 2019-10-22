В Челябинске около 20 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

В Челябинске около 20 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

Из-за аварии на сетях жилищно-коммунального хозяйства часть домов и учреждений в Ленинском районе Челябинска остались без теплоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным на 9:15 местного времени (11:15 мск), без света были 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома. В общей сложности в них проживают 20 тыс. человек. Кроме того, без тепла остались 17 социально значимых объектов.

Больницы, детские сады и школы продолжают работу несмотря на отключение. Температура в помещениях соответствует нормативам СанПиН, так как в зданиях она сохраняется в течение суток после отключения, отмечает пресс-служба. администрации.

Специалисты специально созданной оперативной группы по вопросам ликвидации аварии производят пробные запуски системы теплоснабжения. Когда будет восстановлена подача тепла, пока не известно.