В Череповце на концерте «Алисы» задержали 28 человек

В Череповце на концерте «Алисы» задержали 28 человек

В Череповце во время выступления группы «Алиса» на фестивале «Время колокольчиков» задержали 28 человек, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

«19 октября 28 человек были задержаны сотрудниками ОМОНа, Росгвардии. Они были доставлены в отдел полиции города Череповца», — заявили в пресс-службе. В отношении девяти из задержанных составили административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте в состоянии опьянения». Один человек получил обвинение по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

«Материалы по статьям 20.21 и.20.1 КоАП РФ направлены в суд для принятия решения», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, несколько административных дел составили по статье 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности». Материалы направили в МЧС России для принятия решения, добавили в ведомстве.

По информации GorodChe, ОМОН начал задерживать слушателей на третьей песне Константина Кинчева «Небо славян». Группа остановила концерт и ждала, пока ОМОН покинет зал.