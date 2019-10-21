Подозреваемого в тройном убийстве в Петербурге задержали через 17 лет

Подозреваемого в тройном убийстве в Петербурге задержали через 17 лет

18 октября в Пензе задержали петербуржца, которого подозревают в тройном убийстве 17-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

По информации следствия, обвиняемый в ночь на 2 июня 2002 года на пересечении улицы Подвойского и проспекта Солидарности в Петербурге из-за личной неприязни несколько раз выстрелил в троих мужчин.

Один из них скончался на месте преступления, двое других умерли в больнице.

СК поясняет, что мужчина 1969 года рождения использовал подложные документы и много лет скрывался за пределами страны и в различных российских регионах. 18 октября он был задержан в Пензе. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).