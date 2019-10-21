В Австралии газеты вышли с закрашенными обложками в знак протеста

В Австралии газеты вышли с закрашенными обложками, к акции присоединились такие издания, как The Daily Telegraph, The Australian Herald Sun, и другие, сообщает Sydney Morning Herald.

Закрашенный текст на первых полосах сопровождает красный штамп с надписью «секретно». Они протестуют против запрета расследований на основе секретных данных.

Как уточняет BBC, австралийские СМИ выступают за предоставление журналистам и их информаторам исключений для публикации конфиденциальной информации после принятых в 2018 году законов о борьбе со шпионажем. Они требуют прекратить уголовные преследования авторов журналистских расследований и их осведомителей.

20 октября стало известно, что три журналиста могут попасть под суд после обысков в Австралийской радиовещательной корпорации (АВС) и в медийной компании News Corp. Australia, отмечает телерадиокомпания. Следственные действия связаны с материалом ABC о военных преступлениях австралийцев в Афганистане, а также со статьей в газете The Daily Telegraph о спецслужбах, которые собираются шпионить за собственными гражданами.

Австралия занимает 21-е место в текущем рейтинге свободы прессы, который ежегодно публикует организация «Репортеры без границ». При этом ее позиции снизились на два пункта по сравнению с прошлым годом.