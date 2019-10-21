Телеведущий Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный недельный эфир. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно опубликованной информации, с 18 по 24 марта этого года прямые эфиры с участием Соловьева транслировали по телеканалу «Россия 1», в общей сложности, 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

В беседе с ТАСС Соловьев подтвердил рекорд, отметив, что он был установлен во время эфиров передач «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Таким образом, Соловьев побил рекорд японского телеведущего Монта Мино, который попал в Книгу рекордов Гиннесса в ноябре 2006 года. Мино за одну неделю провел в прямом эфире 21 часа и 42 минуты. В 2008 году он обновил свой рекорд до 22 часов 15 секунд.