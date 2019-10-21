В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила

В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила

В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы. Как сообщило МЧС Республики Крым, информация об инциденте поступила на пульт спасателей 20 октября в 15:10. Девушка совершала прогулку по Стол-Горе.

«У подножия горы росла густая растительность, благодаря чему удалось смягчить падение и девушка осталась жива», — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. По его словам, это равносильно падению с высоты 13-этажного здания.

Операция по спасению девушки осложнялась тем, что она проводилась в темное время суток на труднодоступном участке горно-лесной зоны. Специалисты Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов эвакуировали девушку к служебному автомобилю и доставили в Симферопольскую городскую больницу.

Этим летом в Крыму при падении со 150-метровой скалы погиб мужчина. Как сообщала Крымская служба новостей, это случилось на мысе Фиолент в Севастополе.