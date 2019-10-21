В Москве задержали мужчину по подозрению в выводе из России 750 млн руб.

В Москве задержали мужчину по подозрению в выводе из России 750 млн руб.

В Москве сотрудники столичного ГУ МВД и ФСБ задержали мужчину, который подозревается в незаконном выводе из России более 750 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По словам представителя МВД, правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях. Так, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Для этого они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. Действовали злоумышленники организованной группой.

Дело открыли по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого организатора, 37-летнего уроженца одного из азиатских государств, и поместили под домашний арест.

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