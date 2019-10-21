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Роскачество назвало способы защитить данные при краже смартфона

Роскачество разработало советы по защите персональных данных на случай кражи смартфона, они опубликованы на сайте организации.

Прежде всего владельцам смартфонов необходимо активировать функцию дистанционной блокировки гаджета, чтобы в случае кражи заблокировать доступ к данным или стереть их, считает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. По его словам, также нужно использовать сложные ПИН-коды или биометрические данные для входа. В этом случае вору придется приложить усилия, чтобы взломать смартфон.

Эксперт посоветовал делать резервное копирование данных, чтобы не лишиться их в случае пропажи гаджета, и хранить фото, видео и документы в облаке, а не на устройстве.

Отследить местоположение смартфона можно с помощью функции «найти телефон».

Для Android необходимо открыть страницу android.com/find и войти в свой аккаунт Google, затем выбрать нужное устройство и отметить как потерянное. После этого на карте появится информация, где оно находится. Для iOS необходимо зайти в приложение «Локатор» (iOS 13 и новее) или «Найти iPhone» (на устройствах с iOS 12 и старше) или перейти на сайт iCloud.com, чтобы отследить устройство.

Эксперт подчеркнул, что с помощью сервисов, которые позволяют отследить местоположение устройства, можно удалить с него и данные. Однако после удаления личных данных функция блокировки активации на украденном устройстве будет отключена, и злоумышленник сможет его использовать.

Тем, у кого похитили смартфон, также обязательно следует заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к устройству. «Обратитесь в отделение полиции по месту кражи и напишите заявление», — заключил Куканов.

Теги: Роскачество, защита, данные, смартфон, кража
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