Мать 21 ребенка из Британии заявила о новой беременности

Британка Сью Рэдфорд сообщила о беременности 22-м ребенком, передают The Sun и Daily Mail со ссылкой на YouTube-канал многодетной семьи.

«Теперь вы знаете, мы ждем ребенка», — говорит Рэдфорд в опубликованном видео.

Женщина показала подтверждающий снимок УЗИ. По ее словам, она на пятнадцатой неделе беременности и пока не знает пол ребенка.

У 44-летней Рэдфорд и ее 48-летнего мужа Ноэла уже есть 21 ребенок: 11 девочек и 10 мальчиков. Они живут в Северо-Западной Англии, в графстве Ланкшир, в купленном в 2004 году доме. У Рэдфордов семейный бизнес — пекарня. Кроме того, они ведут YouTube-канал, где публикует видео о своей жизни. У канала более 90 тыс. подписчиков.

В прошлом году после рождения 21-го ребенка (девочки) Рэдфорд говорила, что этот ребенок станет последним в их семье.