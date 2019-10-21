Мать 21 ребенка из Британии заявила о новой беременности

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95 (-0,06) Quote, 18 окт, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13 (+0,23) Quote, 18 окт, 12:34
Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию Финансы, 11:55 Песков не стал отвечать на вопрос о нештатной ситуации на военных учениях Общество, 11:53 Макгрегор снова приедет в Москву Спорт, 11:51 Минобороны получило еще один полковой комплект С-400 Политика, 11:50 Школьная физика для взрослых водителей в задачах РБК и Cordiant, 11:46 «Сибзолото» опубликовало список погибших из-за прорыва дамбы на Сейбе Общество, 11:40 Почему селфи с диким животным может стоить жизни Стиль, 11:39 Игорь Ляпунов — о новой модели потребления технологий киберзащиты Партнерский материал, 11:29 Куда движется рынок аренды велосипедов Pro, 11:21 Элитный агент: сколько стоят услуги риелтора на рынке дорогого жилья РБК и Элитная недвижимость, 11:19 Шишка, гвоздь, порез: какие повреждения шин можно починить Авто, 11:18 Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы Общество, 11:18 5 фильмов, которые помогут понять и полюбить архитектуру Недвижимость, 11:15 Медведев предложил сделать административный кодекс понятным Общество, 11:12
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Мать 21 ребенка из Британии заявила о новой беременности

Британка Сью Рэдфорд сообщила о беременности 22-м ребенком, передают The Sun и Daily Mail со ссылкой на YouTube-канал многодетной семьи.

«Теперь вы знаете, мы ждем ребенка», — говорит Рэдфорд в опубликованном видео.

Женщина показала подтверждающий снимок УЗИ. По ее словам, она на пятнадцатой неделе беременности и пока не знает пол ребенка.

У 44-летней Рэдфорд и ее 48-летнего мужа Ноэла уже есть 21 ребенок: 11 девочек и 10 мальчиков. Они живут в Северо-Западной Англии, в графстве Ланкшир, в купленном в 2004 году доме. У Рэдфордов семейный бизнес — пекарня. Кроме того, они ведут YouTube-канал, где публикует видео о своей жизни. У канала более 90 тыс. подписчиков.

В прошлом году после рождения 21-го ребенка (девочки) Рэдфорд говорила, что этот ребенок станет последним в их семье.

Теги: Британия, многодетная семья
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Общество
В Венгрии многодетным матерям пообещали освобождение от налога на доходы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter