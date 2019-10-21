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ФАС завела дело против «Победы» из-за рекламы препарата от укачивания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против авиакомпании «Победа» по подозрению в нарушении закона «О рекламе» из-за аудиорекламы на борту самолетов лекарственного препарата от укачивания «Драмина». Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Претензия к аудиорекламе «Драмина» возникла впервые и вызывает удивление», — отметил представитель «Победы».

ФАС подтвердила ТАСС, что возбудила дело о нарушении рекламного законодательства в отношении перевозчика.

В «Победе» РБК сообщили, что уже подготовили свои возражения ФАС. Так, представитель «Победы» сообщил, что в поступившем от антимонопольной службы письме сформулирована правовая позиция о применении ст. 20 «Реклама на транспортных средствах и с их использованием», согласно которой при размещении рекламы на транспортном средстве должны быть соблюдены требования Правил дорожного движения. «Согласно Воздушному кодексу самолет относится к летательному аппарату, а не транспортному средству, и Правилам дорожного движения не подчиняется», — заявили в авиакомпании.

В «Победе» также обратили внимание на то, что аудиореклама беспрепятственно транслируется на радиостанциях, которые слушает большинство автомобилистов. В пресс-службе авиаперевозчика добавили, что получают значительный доход от рекламы. Это, по словам представителя компании, позволяет удерживать цены на низком уровне. В случае запрета аудиорекламы на борту «Победа» не исключает повышения цен на билеты.

Теги: новости РБК, ФАС, реклама, «Победа»
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