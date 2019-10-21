Актрису Валентину Талызину госпитализировали

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина госпитализирована, сообщила она РБК.

«Видите, я с вами разговариваю, нормально все», — ответила она на уточняющий вопрос о ее самочувствии.

По данным РЕН ТВ и «Пятого канала», актрису госпитализировали в одну из московских клиник после микроинсульта, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Валентине Талызиной 84 года. Она родилась 22 января 1935 года в Омске. Окончила ГИТИС и с 1958 года служит в Театре имени Моссовета, где сыграла более чем в 40 спектаклях. Среди самых известных ее киноработ — роли в фильмах «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и в других картинах.

В 1973 году Талызина получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1985-м — народной артистки РСФСР. Награждена орденами Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.