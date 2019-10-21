В Челябинске назначили нового вице-мэра

В Челябинске новым заместителем мэра по городскому хозяйству назначили Александра Астахова. Об этом сообщает портал Znak.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Его предшественник Евгений Крехтунов ушел в отставку в начале октября после того, как в Челябинске возникли проблемы с началом отопительного сезона. Астахов родился в Челябинске, однако послежние несколько лет жил в Санкт-Петербурге.

По данным портала, вся предыдущая карьера Астахова связана с административно-хозяйственной деятельностью. Так, до 2011 года он был начальником договорно-хозяйственного отдела, руководителем аппарата городской думы в Челябинске, затем работал гендиректором отеля «Видгоф». Позднее Астахов уехал в Петербург, где до сентября этого года занимал должность заместителя директора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе».

В начале октября Znak.com писал, что накануне отставки Евгений Крехтунов ушел в отпуск перед началом отопительного сезона, а затем продлил его еще на неделю. В это время в отдельных районах города возникли проблемы с подачей тепла.