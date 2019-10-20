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На прибывшем в Таллин из Финляндии пароме нашли тела мужчины и женщины

На пароме Tallink Silja Europa, прибывшем утром 20 октября в порт Таллина из Финляндии, найдены мертвыми два человека. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на эстонскую полицию.

По информации правоохранительных органов, оба умерших — граждане Финляндии. Тела 25-летней женщины и 21-летнего мужчины были найдены в разных каютах.

Один из пассажиров, находившийся на борту парома, сообщил Postimees, что медики бригады скорой помощи пытались реанимировать молодого человека, но безуспешно.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Полиция также считает, что связи между этими случаями нет. Тела отправили на вскрытие.

Tallink Silja Europa — грузопассажирский паром, который сейчас курсирует по линии Таллин — Хельсинки. Судно принадлежит эстонской судоходной компании Tallink, оно вмещает более 3 тыс. пассажиров.

Теги: паром, Финляндия, Таллин
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