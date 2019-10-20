Лавров увидел у США готовность обсуждать возврат дипсобственности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что у некоторых американских чиновников есть понимание, что российские дипломатические учреждения в США «когда-то должны будут вернуться к нормальной работе». В интервью, размещенном на официальном канале МИДа в YouTube, он сообщил, что обсуждал этот вопрос с государственным секретарем Майклом Помпео и теперь уже бывшим послом в России Джоном Хантсманом.

Как указал Лавров, речь может идти о возвращении к «нулевому варианту»: к возвращению дипсобственности, возобновлению функционирования дипучреждений (в том числе и американского генконсульства в России). «У них (Помпео и Хантсмана. — РБК), по-моему, есть понимание, что когда-то мы к этому должны вернуться. Чем раньше, тем лучше», — сказал Лавров.

«Обама, хлопая дверью, уже когда была агония его администрации, абсолютно по злобе, пытаясь отомстить за поражение демократов на президентских выборах, отобрал собственность, выгнал дипломатов», — сказал Лавров, комментируя события 2017–2018 годов. В сентябре 2017 года власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.