Князь Георгий Романов приехал в Крым с визитом, направленным на поддержку воссоединения полуострова с Россией. Об этом «РИА Новости» сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

По словам Пилькевича, визит князя должен послужить напоминанием международному сообществу о том, что Крым исторически и юридически принадлежит России. В ходе визита князь планирует принять участие в международной конференции и других культурных мероприятиях.

Князь Георгий Романов — потомок дома Романовых по линии матери. Он сын принца Прусского Франца Вильгельма и Марии Владимировны Романовой, родился 13 марта 1981 года в Мадриде. Впервые он посетил Россию в 1992 году.