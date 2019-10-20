Путин и Медведев поздравили дорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев обратились к работникам дорожного хозяйства с поздравительной телеграммой. Тест поздравлений опубликован на сайтах Кремля и кабмина.

«С удовлетворением отмечу, что на протяжении последних лет идет серьезная, многоплановая работа, направленная на модернизацию дорожных объектов и инженерных сооружений», — отмечается в поздравлении президента. По словам Путина, в стране активно развивается дорожная инфраструктура, растет безопасность и доступность перевозок. «Важно не останавливаться на достигнутом», — подчеркнул российский лидер.

Глава правительства также отметил, что необходимо и дальше повышать эффективность отрасли, используя новейшие технологии и уделяя внимание подготовке новых специалистов.

С 1996 года День работников дорожного хозяйства в России отмечался в последнее воскресенье октября. Указом президента от 23 марта 2000 года праздник был перенесен на третье воскресенье месяца.