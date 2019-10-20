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Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России. Об этом он написал в Twitter.

«Хиллари сошла с ума!», — заявил американский лидер. Комментируя обвинения в свой адрес по поводу любви к России, Трамп добавил: «Действительно, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!».

Как сообщает CNN, ранее Клинтон заявила, что Россия хотела бы выдвинуть «своего» кандидата на выборах в США. «Она — фаворит россиян», — сказала Клинтон, не указав конкретного имени, но СМИ предположили, что политик имела в виду члена конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард. По ее словам, у России «есть много сайтов, ботов и других способов поддержать ее». Габбард в ответ на обвинения назвала Клинтон «королевой разжигателей войны, воплощением коррупции и олицетворением гнили».

В пособничестве России Клинтон также обвинила Джилл Стейн, которая баллотировалась на пост президента США от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах. Стейн отреагировала на обвинения, сочтя слова Клинтон клеветой и добавив, что у жены экс-президента Билла Клинтона нет никаких доказательств.

Ближайшие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

Теги: Дональд Трамп, Хиллари Клинтон
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