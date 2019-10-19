В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек

В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек

В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным ведомства, возгорание началось в палате на первом этаже — горели вещи на площади 5 кв. м. Однако в тушении принимали участие 69 человек и 20 единиц техники.

В итоге огонь был ликвидирован, из здания эвакуировали 160 человек, в том числе 14 маломобильных. Их разместили в соседнем здании. Одному из пациентов, которого спасли из горящей палаты, потребовалась срочная помощь врачей. Причина и площадь пожара уточняются.

В единой дежурно-диспетчерской службе «Интерфаксу» сообщили, что пострадавший получил ожоги на 90% поверхности тела, его поместили в реанимацию.