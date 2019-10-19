Россия передаст Сербии лист из Евангелия в обмен на картины Рериха

Россия передаст Сербии лист из Евангелия в обмен на картины Рериха

Россия передаст Белграду Петербургский лист Мирославова Евангелия в обмен на картины Николая Рериха. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в парламенте Сербии, передает «РИА Новости».

По словам Медведева, подобное соглашение играет большую роль в сближении сербского и российского народов.

Мирославово Евангелие, написанное около 1180 года, является древнейшим кириллическим памятником сербской письменности, который хранится в Национальном музее в Белграде. Рукопись обнаружена около 1845 года в афонском монастыре Хиландар архимандритом Порфирием, который изъял из нее 166-й лист и вывез его в Россию. Сейчас экспонат хранится в собрании Российской национальной библиотеки.

17 января президент России Владимир Путин после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем заявил о возвращении Петербургского листа в Белград.

В Россию, согласно договоренности об обмене, будут направлены семь картин Николая Рериха. Одна из работ была подарена художником белградскому музею. Остальные оказались в сербской столице в рамках передвижной выставки. Нападение Германии на Югославию в 1941 году не позволило вернуть картины обратно.