Госдепартамент не нашел в переписке Хиллари Клинтон нарушений

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95 (-0,06) Quote, 18 окт, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13 (+0,23) Quote, 18 окт, 12:34
СМИ узнали о смерти рок-музыкантов в Москве от отравления наркотиками Общество, 17:17 Расследовавших дела Евромайдана прокуроров не допустили к аттестации Политика, 17:16 Британский парламент проголосовал за новую отстрочку Brexit Политика, 17:09 На органы опеки в Орловской области завели дело из-за истощения ребенка Общество, 17:05 Месси, Суарес и Гризманн впервые забили в одном матче за «Барселону» Спорт, 17:03 Сторонники второго референдума по Brexit вышли на марш в Лондоне Общество, 17:03 Эрдоган поставил курдам ультиматум и пригрозил «сносить головы» Политика, 16:45 «Урал» вырвал победу у «Тамбова» в матче чемпионата России Спорт, 16:25 В Санкт-Петербурге обрушилась строящаяся парковка Общество, 16:24 Учителя перекрыли трассу на Украине из-за проблем с зарплатами Общество, 16:23 Госдепартамент не нашел в переписке Хиллари Клинтон нарушений Политика, 16:22 МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Общество, 16:19 Прирожденный предприниматель: определите свой бизнес-уровень РБК и HUAWEI, 16:18 Семерых пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае нашли живыми Общество, 16:04
Политика ,  
0 
Госдепартамент не нашел в переписке Хиллари Клинтон нарушений

Госдепартамент не выявил нарушений в использовании электронной почты со стороны экс-госсекретаря и бывшего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на результаты расследования.

«Никаких убедительных доказательств систематического и преднамеренного неправильного обращения с секретной информацией не зафиксировано», — говорится в тексте. Указывается лишь, что использование Клинтон частной электронной почты повысило уязвимость секретной информации.

В ходе начатого в 2017 году расследования, которое охватило 33 тыс. электронных писем политика, следователи вывили 91 нарушение, совершенное 38 действующими или бывшими сотрудниками Государственного департамента США. Отмечается, что некоторых из них могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Хиллари Клинтон была основным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. Во время предвыборной кампании глава ФБР Джеймс Коми
заявил, что Клинтон «чрезвычайно небрежно» обращалась с электронными письмами, и объявил о начале расследования этих нарушений.

Теги: Хиллари Клинтон, США, Госдепартамент
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Клинтон назвала два самых отважных поступка в своей жизни
Общество
WP сообщила о засекреченных задним числом письмах для Клинтон
Политика
Хиллари Клинтон назвала Трампа предателем США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter