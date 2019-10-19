Глава Магаса ушел с должности через месяц после назначения

Глава Магаса ушел с должности через месяц после назначения

Исполняющий обязанности мэра ингушской столицы Магаса Магомет Марзиев ушел в отставку по собственному желанию, проработав в этой должности менее месяца. Об этом сообщает интернет-газета «Ингушетия» со ссылкой на администрацию города.

На пост и.о. градоначальника Магаса до проведения конкурса назначен Руслан Арсамаков, отмечает издание.

20 сентября подал в отставку мэр города Беслан Цечоев, занимавший эту должность с 2015 года. В тот же день исполнять обязанности главы администрации был поставлен Магомет Марзиев. На своей странице в Instagram Цечоев написал, что решение о прекращении полномочий мэра было принято главой республики Махмудом Калиматовым.

Причина решения Марзиева об отставке пока не известна.