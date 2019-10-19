В Германии раскрыли грабившую грузовики белорусскую группировку

В Германии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали белорусскую организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась кражей товаров из грузовиков. Об этом сообщается на сайте Европола.

В операции, помимо немецких полицейских, участвовали французская жандармерия, чешские власти и сотрудники Европола.

Целью ОПГ были грузовики на парковках и стоянках вдоль автотрасс. В группу входили по крайней мере шесть человек.

По данным правоохранителей, она причастна к 60 преступлениям в немецкой земле Нижняя Саксония. Общий ущерб составил более €500 тыс. Помимо этого ОПГ совершала кражи на территории Франции, добавляет Европол.