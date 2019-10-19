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Fox News сообщил о готовности Трампа подать иск к CNN за предвзятость

Президент США Дональд Трамп намерен подать иск к телекомпании CNN за «несправедливое, необоснованное, неэтичное и незаконное» освещение его работы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на письмо адвоката президента Чарльза Хардера.

В письме, которое адвокат Трампа послал президенту CNN Worldwide Джеффу Цукеру сказано, что команда CNN, нарушив стандарты журналистики, сосредоточилась на негативном освещении деятельности Трампа, пытаясь его дискредитировать.

Хардер также предложил компании обсудить решение этого вопроса, которое, по его словам, должно включать компенсацию ущерба и другие «необходимые меры».

Как сообщил Fox News представитель CNN, в телекомпании письмо считают «не более чем отчаянным пиар-ходом», которое не заслуживает ответа.

Ранее 15 октября Трамп в Twitter написал о возможном иске против CNN из-за «секретного видео» опубликованного активистами Project Veritas, в котором говорится, что президент CNN Worldwide Джефф Цукер ведет компанию по «уничтожению Трампа». «Похоже ли это на хороший или даже отличный иск?», — написал президент США. Как сообщает Fox News, из тайных записей, сделанных активистами, в частности следует, что Цукер дал распоряжение команде телеканала сосредоточиться на освещении вопроса об импичменте президента.

Теги: Дональд Трамп, CNN, судебный иск
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