Украинские пограничники брали взятки за штампы на границе с Россией

Украинские пограничники брали взятки за штампы на границе с Россией

Украинские пограничники Сумского пограничного отряда ставили поддельные штампы о пересечении границы страны за деньги, сообщает киевское Государственное бюро расследований.

«Они подавали недостоверные сведения в интегрированной информационно-телекоммуникационной системе «ГАРТ» о выезде иностранных граждан за пределы государства без фактического пересечения ими границы», — говорится в сообщении.

Бюро расследований отмечает, что в механизме получения взяток участвовал гражданин России. Он был задержан 17 октября после получения взятки в размере $600.

Следователи продолжают расследование, проводят обыски по месту жительства пограничников, задержанного посредника, а также на пункте контроля для железнодорожного сообщения Хутор — Михайловский.

Преступление квалифицируют по трем статьям УК Украины. Пограничники обвиняются в нарушении правил несения погранслужбы (ч.1 ст.419), получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368) и во вмешательстве в работу систем, приведшем к искажению информации (ч.1 ст.361).