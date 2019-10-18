Сибирские энергетики сняли клип на песню «Идет тепло в трубопровод»

Сотрудники Сибирской генерирующей компании (СГК) сняли клип, посвященный началу отопительного сезона. Песня со словами «Идет тепло в трубопровод» стала пародией на трек группы Rasa «Пчеловод». Видео опубликовано на официальной странице СГК во «ВКонтакте».

Видео: Сибирская генерирующая компания

В ролике действительно снимались обычные энергетики предприятий СГК, сообщил РБК начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.

«Люди всегда ждут с нетерпением отопительного сезона, когда за окном начинает холодать. Мы говорим, что отработали и все с теплом будет хорошо всю зиму. Весело и позитивно, с кавером на популярную песню. Нам очень приятно, что творчество энергетиков СГК находит отклик у жителей Кузбасса и других регионов страны», — сказал он.

Бритвин также напомнил, что в сентябре 2018 года сотрудники Сибирской генерирующей компании уже записали пародию на группы Cуgo «Panda E». Клип энергетиков назывался «Отопительный сезон» и набрал почти 60 тыс. просмотров на официальном канале компании на YouTube.