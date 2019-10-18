Юнкер прослезился на последнем для него саммите ЕС

Юнкер прослезился на последнем для него саммите ЕС

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, чьи полномочия истекают этой осенью, не смог сдержать слез на итоговой пресс-конференции саммита ЕС. Кадры с пресс-конференции были опубликованы в Twitter Еврокомиссии.

Это последний европейский саммит, в котором Юнкер принимал участие в качестве главы Еврокомиссии. «Я до конца своей жизни буду гордиться тем, что смог послужить Европе», — заявил он сбившимся от волнения голосом, после чего на его глазах проступили слезы.

Во время своего выступления Юнкер поблагодарил председателя Европейского совета Дональда Туска за его «дружбу и сложность», а также журналистов, освещавших его деятельность на должности главы Европейской комиссии.

Полномочия Юнкера в качестве главы Европейской комиссии истекают в октябре 2019 года. Его преемником станет экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, она будет первой женщиной на этом посту.