Раввин Украины потребовал расследовать случай с чучелом Коломойского

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как группа неизвестных положила на ступенях киевской синагоги чучело с лицом бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на его страницу в Facebook.

«Я обращаюсь в правоохранительные органы с требованием как можно скорее найти и привлечь к ответственности участников и заказчиков данной антисемитской провокации», — сказал священнослужитель.

По его словам, инцидент произошел во время иудейского праздника Суккот у хоральной синагоги Бродского в Киеве. Раввин рассказал, что группа молодых людей оставила на ступенях здания чучело с фотографией Коломойского, которое было залито красной краской. Асман заявил, что хулиганы во время инцидента зиговали. Раввин отметил, что происходящее было заснято на камеры видеонаблюдения.

Накануне посольство Израиля на Украине осудило это происшествие. В диппредставительстве выразили надежду, что правоохранительные органы задержат виновных в акте антисемитизма.