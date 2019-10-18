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Метро Москвы выручило 700 тыс. руб. на продаже старых указателей

Более 30 лотов, выставленных Московским метрополитеном на аукцион старых указателей для пассажиров, участники оценили в 724 тыс. руб. Об этом «РИА Новости» сообщил первый замначальника подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Среди 33 представленных указателей самым дорогим стал «Нет прохода», который ранее находился на станции «Охотный Ряд» Сокольнической линии: его отдали за 51,5 тыс. руб. «Выход в город» с «Охотного Ряда» удалось продать за 40 тыс. руб., аналогичную табличку со станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии — за 33,5 тыс. руб.  

По словам Латыпова, все средства, вырученные на аукционе старых указателей, будут использованы для нужд столичного метрополитена. «Это хорошая практика, давать вторую жизнь старым вещам», — сказал он.

Аукцион прошел 30 августа в Центре профориентации метрополитена на станции «Выставочная». Стоимость конструкций, среди которых были, в частности, такие указатели, как «Курение запрещено», «Полиция» и «Нет прохода», начиналась от 7,5 тыс. руб.   

Первый аукцион по продаже старых указателей прошел в метро в декабре прошлого года. Тогда с молотка ушло более 350 указателей на общую сумму более 2,1 млн руб., уточняли «РИА Новости» в столичной подземке.  

Метрополитен запустил программу ремонта вестибюлей в 2014 году, а в феврале 2016-го Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал карту, согласно которой сроки ремонта были сорваны на 84 станциях. В апреле прошлого года сообщалось, что подземка повторно отремонтирует вестибюли на 53 станциях. 

Теги: Москва, метрополитен, аукцион
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