Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 17 окт, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 17 окт, 15:52
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:06 Бургеры, суши и пиво: как грамотно расширить ресторанный бизнес Pro, 08:05 Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар Бизнес, 08:04 Чем грозит России падение отпускных цен на сахар Pro, 08:03 Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне НХЛ Спорт, 07:41 Главному свидетелю по делу экс-губернатора Хорошавина дали условный срок Общество, 07:38 Школьная физика для взрослых водителей в задачах РБК и Cordiant, 07:35 В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму Общество, 07:28 Горбачев сообщил об обращении к Путину и Макрону Политика, 07:28 Сколько тратят клубы Западной конференции КХЛ на зарплаты Спорт, 07:00 СМИ узнали о планах Роспотребназдора запретить пластиковые пакеты Общество, 06:38 Трамп заявил о «полном контроле» над «Исламским государством» Политика, 06:03 Goldman Sachs реорганизовал бизнес в России Финансы, 06:00 Власти проведут эксперимент с дистанционной выдачей электронной подписи Технологии и медиа, 06:00
Общество ,  
0 
В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму

Городской совет Нью-Йорка одобрил план ликвидации к 2026 году крупнейшего в мире тюремного комплекса «Райкерс Айленд» (Rikers Island). Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, закрытие исправительного учреждения обойдется городским властям более чем в $8,7 млрд. Вместо нее планируется построить четыре тюрьмы меньшего размера. Согласно плану, четыре новые тюрьмы будут располагаться в нью-йоркских районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.

Издание отмечает, что решение о закрытии «Райкерс Айленд» было принято из-за фактов, свидетельствующих о многочисленных нарушениях и служебных злоупотреблениях в тюрьме.

«Райкерс Айленд» представляет собой комплекс тюремных сооружений, расположенный на одноименном острове в проливе Ист-Ривер. Комплекс оснащен датчиками движения и камерами, стальными дверьми и забором со спиралью Бруно высотой 3,7 м. Пространство между проволокой и стенами тюрьмы контролируется лазерными лучами и охраняется собаками бойцовых пород.

Теги: Нью-Йорк, тюрьма, закрытие
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter