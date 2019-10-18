В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму

Городской совет Нью-Йорка одобрил план ликвидации к 2026 году крупнейшего в мире тюремного комплекса «Райкерс Айленд» (Rikers Island). Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, закрытие исправительного учреждения обойдется городским властям более чем в $8,7 млрд. Вместо нее планируется построить четыре тюрьмы меньшего размера. Согласно плану, четыре новые тюрьмы будут располагаться в нью-йоркских районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.

Издание отмечает, что решение о закрытии «Райкерс Айленд» было принято из-за фактов, свидетельствующих о многочисленных нарушениях и служебных злоупотреблениях в тюрьме.

«Райкерс Айленд» представляет собой комплекс тюремных сооружений, расположенный на одноименном острове в проливе Ист-Ривер. Комплекс оснащен датчиками движения и камерами, стальными дверьми и забором со спиралью Бруно высотой 3,7 м. Пространство между проволокой и стенами тюрьмы контролируется лазерными лучами и охраняется собаками бойцовых пород.