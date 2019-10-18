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СМИ узнали о просьбе палаты адвокатов решить проблемы защитников в СИЗО

Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила направила в межведомственную рабочую группу при уполномоченном по правам человека Татьяне Москальковой пакет предложений с просьбой решить ряд проблем при доступе защитников в СИЗО. Об этом сообщил газете «Коммерсантъ» президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко.

По его словам, защитники столкнулись с нехваткой переговорных кабинетов в изоляторах, в связи с чем им приходится долгое время ждать встречи с клиентами и пропускать следователей вне очереди.

Пилипенко отметил, что с августа по октябрь текущего года ФПА провела опрос о нарушении прав стороны защиты в СИЗО, в котором приняли участие 726 адвокатов из 64 регионов. Цель исследования заключалась в установлении истинного масштаба проблемы недопуска адвокатов в изоляторы, пояснил президент ФПА.

Как показал опрос, 38% адвокатов посещают изолятор два-три раза в месяц, 20% — раз в неделю, 8% — два-три раза в неделю. Однако из-за нехватки переговорных помещений в СИЗО адвокаты вынуждены долгое время сидеть в ожидании своей очереди. Как показало исследование, у 38% опрошенных это занимает обычно около часа, у 24% — два часа, а 10% защитников регулярно проводят в очереди около трех часов.

Кроме того, адвокатам во многих СИЗО не разрешают использовать на встречах ноутбуки и планшеты, хотя прямого запрета на это в законодательстве нет.

По словам Пилипенко, ФПА считает необходимым пересмотр Госдумой законопроекта о введении уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности (был разработан Госсобранием Башкирии). Участники опроса полагают, что разгрузить очереди можно посредством системы организации во всех СИЗО системы электронной записи адвокатов. Кроме того, предлагается открыть для кратких встреч «экспресс-кабинеты» продолжительностью до 60 минут.

По мнению адвокатов, также следует увеличить «часы посещения» подзащитных в СИЗО — с 9:00 до 22:00 в будни и выходные. Проблему прохода «вне очереди» ФПА предлагает решить введением законодательного запрета на «посещение следователями и оперативными сотрудниками лиц, содержащихся в следственном изоляторе, в отсутствие защитника».

Кроме прочего, адвокаты настаивают на разрешении в законодательстве проноса на использование адвокатом фотоаппаратов, видео- и аудиотехники, ноутбуков и телефонов.

ФПА также считает необходимым создать в каждом субъекте временных комиссий для определения конкретных проблем по каждому изолятору. В них следует включить представителей Минюста, региональных адвокатских палат и члены ОНК, уверены адвокаты.

Теги: Федеральная палата адвокатов, СИЗО, Татьяна Москалькова, защитники
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