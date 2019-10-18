Российские исследователи нашли в Арктике бочку с кофе 1902 года

Российские исследователи во время осмотра лагеря американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина 1902 года в Арктике нашли бочку с кофейными зернами. Об этом сообщил в своем Instagram режиссер-документалист, член Русского географического общества Леонид Круглов.

По словам исследователя, берег, где располагаются уникальные постройки, постепенно размывается морем.

«Остатки зимовья полярной экспедиции Болдуина 1902 года. Море постепенно разрушает берег и скоро эти уникальные постройки могут исчезнуть. Мы сделали тут много интересных находок», — написал Круглов.

Исследователь отметил, что во время обхода лагеря члены экспедиции встретились с медведем. «Этот медведь ничего не боялся и пришлось единственный раз в этой экспедиции применить сигнальную ракету, чтобы его отогнать, но медведь на этом не успокоился и ждал нас на месте высадки», — отметил путешественник.

Ивлин Болдуин (1862-1933) — американский путешественник и метеоролог. В 1901 году он руководил норвежско-американской экспедицией к Северному полюсу, которая финансировалась Уильямом Циглером. В исследовании участвовал 51 человек, однако, после зимовки в 1901-1902 годов экспедиция была свернута и ее участники вернулись на материк.