Умерла кубинская балерина Алисия Алонсо

Алисия Алонсо (Фото: AP / Александр Земляниченко)

На 99-м году жизни умерла кубинская балерина и хореограф, создательница и руководитель Национального балеты Кубы Алисия Алонсо. Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

О причинах смерти балерины не сообщается.

Алисия Алонсо родилась в Гаване в 1920 году в семье выходцев из Испании. В 1931 году она начала обучаться классическому танцу, ее первым педагогом был эмигрант из России Николай Яворский. Одним из учителей балерины также была известная танцовщица Александра Федорова. В возрасте 19 лет Алонсо частично потеряла зрение, впоследствии оно лишь ухудшалось. В 1943 году стала ведущей артисткой Американского балетного театра, в создании которого ранее принимала активное участие.

На протяжении своей карьеры Алонсо работала с такими известными постановщиками, как Бронислава Нижинская и Джордж Баланчин. В 1948 году балерина основала Национальный балет Кубы, руководителем которого оставалась вплоть до своей смерти.