МВД ответило на сообщения о вторжении мужчины в маске «Джокера» в школу

МВД ответило на сообщения о вторжении мужчины в маске «Джокера» в школу

Полиция Дагестана заявила, что информация о проникновении вооруженного топором и молотком мужчины в маске «Джокера» в школу не соответствует действительности. Об этом сообщается на официальной странице республиканского ведомства в Instagram.

В сообщении говорится, что 16 сентября на территорию школы Уллуая Левашинского района республики пришел 33-летний мужчина в маске с инструментами в руках и потребовал у педагогов сделать музыку тише, так как она мешает уснуть его ребенку. В связи с этим сотрудники учреждения вызвали наряд полиции, мужчину задержали.

Наличие маски и инструментов задержанный объяснил тем, что неподалеку проводил слесарные работы, не желая никому вредить и доставлять неудобства. По его словам, фильм «Джокер» он не смотрел.

На странице МВД также опубликовано видео с показаниями задержанного.

https://www.instagram.com/p/B3uoRAPoIMq/