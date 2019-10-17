Бортников назвал единственную конфликтовавшую с ФСБ ИТ-компанию

Единственная ИТ-компания, с которой у ФСБ возникли проблемы с получением ключей шифрования, — это компания Telegram, разработавшая одноименный мессенджер. Об этом сообщил журналистам глава ФСБ Александр Бортников, передает «РИА Новости».

«У нас серьезных конфликтов ни с кем нет, кроме той ситуации, которая была с Telegram, вы помните», — сказал Бортников после совещания руководителей спецслужб государств — партнеров ФСБ в Сочи. По его словам, спецслужба «пытается налаживать необходимые контакты» в этой сфере. «Надо искать компромиссы», — отметил генерал.

По его словам, важно, чтобы ИТ-компании делились информацией со спецслужбами в том, что касается борьбы с терроризмом, в том числе делились информацией, которая циркулирует в закрытых чатах и относится к разработке терактов. Бортников также отметил, что Telegram работает на территории других стран, в том числе с представителями спецслужб, и «дает им возможность использовать свой ресурс».

В 2017 году ФСБ потребовала от компании Telegram передать ей ключи для дешифровки сообщений пользователей, которые могут быть причастны к террористической деятельности, однако в ИТ-компании это сделать отказались. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания не будет выполнять законы, которые «несовместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.