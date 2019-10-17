Политика , 17 окт, 18:25
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Студенты ВГИКа спели Путину песню «Когда мы были на войне»
Студенты Всероссийского государственного института кинематографии спели президенту России Владимиру Путину песню «Когда мы были на войне». Соответствующий ролик в Twitter опубликовал журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Выступление студентов прошло 17 октября во время встречи Владимира Путина с выпускниками ВГИКа в честь столетия вуза.
Автор слов песни — поэт Давид Самойлов. Он написал стихотворение «Песенка гусара», которое вошло в его сборник стихов 1981—1985 годов «Голоса за холмами». Позднее стихотворение переложил на музыку Виктор Столяров.
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