Студенты ВГИКа спели Путину песню «Когда мы были на войне»

Студенты ВГИКа спели Путину песню «Когда мы были на войне»

Студенты Всероссийского государственного института кинематографии спели президенту России Владимиру Путину песню «Когда мы были на войне». Соответствующий ролик в Twitter опубликовал журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Выступление студентов прошло 17 октября во время встречи Владимира Путина с выпускниками ВГИКа в честь столетия вуза.

Автор слов песни — поэт Давид Самойлов. Он написал стихотворение «Песенка гусара», которое вошло в его сборник стихов 1981—1985 годов «Голоса за холмами». Позднее стихотворение переложил на музыку Виктор Столяров.

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