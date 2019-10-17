Росстат зафиксировал резкий рост производства водки и коньяка в России

В сентябре 2019 года в России резко выросли объемы производства водки и коньяка, сообщает Росстат со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Из отчета ведомства следует, что за месяц в России было выпущено 7,9 млн декалитров водки, что на 19,3% превышает показатель сентября прошлого года (6,6 млн декалитров) и на 12,7% — августа 2019 (7 млн декалитров).

Еще быстрее росло в сентябре производство коньяка, в годовом исчислении оно выросло на 29,7%, а в месячном — на 16,1%: до 883 тыс. декалитров с 680 тыс. и 760 тыс. соответственно.

По итогам января—сентября 2019 года прирост объемов производства крепких спиртных напитков оказался заметно скромнее. За эти девять месяцев выпуск водки в России, по данным Росстата, увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,9%, а коньяка — на 4,7%.

Производство пива за тот же срок сократилось на 0,3%. В сентябре в России было произведено 57,6 млн декалитров пива, что на 14% меньше, чем в августе, и на 3,1% больше, чем в сентябре прошлого года.