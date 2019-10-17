Дутерте попытался коснуться ботинка во время езды на мотоцикле и упал

Дутерте попытался коснуться ботинка во время езды на мотоцикле и упал

Президент Филлипин Родриго Дутерте упал с мотоцикла и получил незначительные травмы. Об этом сообщает Rappler со ссылкой на официального представителя лидера Сальвадора Панело.

Инцидент произошел вечером 16 октября на территории президентской резиденции. По словам Панело, Дутерте упал с мотоцикла, так как пытался на ходу дотянуться до ботинка. В итоге президент страны получил несколько незначительных синяков и царапин.

Reuters, ссылаясь на сенатора и ближайшего соратника Дутерте Кристофера Го, пишет, что президент попытался поднять транспортное средство и несильно повредил бедро.

Родриго Дутерте является заядлым мотоциклистом. В его гараже несколько двухколесных машин.