На президентских выборах в Тунисе победил Каис Саид

На президентских выборах в Тунисе победил Каис Саид

Победу во втором туре президентских выборах в Тунисе одержал Каис Саид, сообщает Nessma.tv со ссылкой на данные Независимой высшей избирательной комиссии страны.

По данным избиркома, Каис Саид заручился поддержкой 72,71% избирателей.

13 октября в Тунисе прошел второй тур президентских выборов.

На главный пост в стране претендовали победители первого тура — независимый кандидат Каис Саид, а также предприниматель и медиамагнат Набиль Каруи.

Прежний тунисский лидер Бежи Каид ас-Себси умер 25 июля на 92-м году жизни. Он был президентом страны с 2014 года, а до этого занимал пост премьер-министра.



