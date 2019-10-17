Политика , 17 окт, 15:10
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На президентских выборах в Тунисе победил Каис Саид
Победу во втором туре президентских выборах в Тунисе одержал Каис Саид, сообщает Nessma.tv со ссылкой на данные Независимой высшей избирательной комиссии страны.
По данным избиркома, Каис Саид заручился поддержкой 72,71% избирателей.
13 октября в Тунисе прошел второй тур президентских выборов.
На главный пост в стране претендовали победители первого тура — независимый кандидат Каис Саид, а также предприниматель и медиамагнат Набиль Каруи.
Прежний тунисский лидер Бежи Каид ас-Себси умер 25 июля на 92-м году жизни. Он был президентом страны с 2014 года, а до этого занимал пост премьер-министра.