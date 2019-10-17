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МВД сообщило о задержании лечившего пенсионеров гречкой мошенника

В Москве полицейские арестовали мужчину, который, по версии следствия, выдавал себя за врача и продавал пенсионерам гречку в качестве лекарства, сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по району Северное Тушино задержан подозреваемый в серии мошенничеств в отношении пожилых жителей Москвы», — говорится в сообщении.

По данным МВД, мужчина звонил пенсионерам и представлялся врачом. Мошенник сообщал о результатах анализов и необходимости покупки медикаментов. После этого мужчина передавал сверток с лекарством, в котором позднее две обманутые женщины обнаружили гречку. Пенсионерки заплатили злоумышленнику 400 тыс. и 100 тыс. руб.

В отношении предполагаемого мошенника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Мужчину задержали на Сходненской улице в Москве. В МВД уточнили, что у них есть сведения, указывающие на то, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям в отношении пенсионеров.

В Перми 14 октября суд вынес приговор шестерым местным жителям за обман пенсионеров. Мошенники звонили пожилым людям, выдавали себя за их родственников и просили передать деньги. Всего пострадавшие отдали группе около 900 тыс. руб. Осужденные получили реальные сроки лишения свободы от 1 года до 7 лет.

Теги: мошенник, ГУ МВД, пенсионеры, Москва, новости РБК
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