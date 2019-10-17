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Профсоюз сообщил о задержании медработников после протестов в Кургане

В профсоюзе медработников «Альянс врачей» заявили о задержании председателя организации Анастасии Васильевой и ее заместителя Анастасии Тарабриной, которые выступили против закрытия диспансера в Кургане. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь профсоюза, заместитель по организационным вопросам «Альянса врачей» Иван Коновалов.

«В пути Анастасии Тарабриной надевали наручники зачем-то. По моим данным, в 14:00 по курганскому времени (12:00 мск) должно было начаться судебное заседание. Пока что я не знаю, началось или нет. Связи нет ни с адвокатом, ни с кем из них», — сказал он.

По словам Коновалова, неизвестные гражданские лица без формы и удостоверений силой вывели медработников с территории диспансера, после чего полиция увезла их в УВД. «Никаких законных оснований для этого нет, нет даже приказа департамента здравоохранения. Всем говорят, что приказ есть, но его никому не показывают», — добавил он.

В пресс-службе курганского суда РБК заявили, что не владеют информацией по поводу заседания. В МВД России по Курганской области комментировать ситуацию отказались.

РБК также направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения по Курганской области.

По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», вместе с Васильевой и Тарабриной были задержаны еще два врача, имена которых неизвестны. Всех четверых доставили в Котовский отдел полиции, где их держат уже более четырех часов.

Видео задержания было опубликовано на странице «Альянса врачей» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее участники профсоюза «Альянс врачей» забаррикадировались в помещениях Чернавского противотуберкулезного диспансера, протестуя против его закрытия. К ним присоединились несколько пациентов больницы.

Как пишет местный портал «Область 45», 16 октября отделение тубдиспансера приостановило свою работу из-за аварийного состояния здания. Представитель руководства медучреждения заявил, что в настоящий момент на уровне правительства области решается вопрос о проведении капитального ремонта, о ликвидации структурного подразделения речи не идет.

Теги: Курган, профсоюз, задержание, медработники, новости РБК
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