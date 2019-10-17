Перепутавшему Латвию с Литвой сотруднику офиса Зеленского подарили атлас

Сотрудник администрации президента Украины Владимира Зеленского получил в подарок атлас после того, как перепутал Латвию с Литвой. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.

Инцидент произошел 16 октября, когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Латвию. На странице офиса было опубликовано сообщение, что украинский лидер прибыл в Литву.

Запись в facebook пользователя kirill.timoshenko

«Специалист по работе в социальных сетях, который сделал эту ошибку, получил взыскание и географические атлас в подарок», — написал Тимошенко.

В ноябре 2018 газета Le Monde писала о том, как президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами стран Латвии, Литвы и Эстонии перепутал Балтийские страны со странами Балканского полуострова, обвинив их в развязывании войны в Югославии.