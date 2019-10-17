Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября

Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября

Курс доллара впервые с 25 сентября опустился ниже отметки 64 руб., следует из данных Московской биржи.

В ходе торгов биржевая стоимость доллара упала до 63,91 руб., что на 0,16% меньше значения в среду, 16 октября. Так, цена закрытия предыдущих торгов составила 64,075 руб.

В предыдущий раз дешевле 64 руб. доллар оказывался 25 сентября, снизившись до 63,99 руб.

Курс евро 17 октября также снизился на 0,20% и составил 70,76 руб. Цена закрытия предыдущих торгов — 70,97 руб.

Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб. Курс евро ЦБ установил на отметке 71,05 руб.