Сына голливудского актера застрелили в США после убийства его матери

В городе Санта-Барбара от множества ножевых ранений в своем доме умерла жена голливудского актера Рона Эли. Полиция заподозрила в нападении на нее их сына Кэмерона Эли и, посчитав его опасным, застрелила мужчину. Об этом сообщает Los-Angeles Times со ссылкой на офис местного шерифа.

Как пишет газета, полицейские приехали в дом актера по экстренному вызову. Внутри они обнаружили Эли-старшего и тело его 62-летней жены. Сам актер не пострадал, передает CNN, но в качестве меры предосторожности его отправили в больницу, а позже отпустили.

Телеканал уточняет, что причиной убийства стала семейная ссора. Сам Эли назвал членом семьи человека, накинувшегося с ножом на его жену. Возле дома полицейские обнаружили Эли-младшего. Они открыли огонь по нему, так как сочли, что он представляет опасность, сообщили CNN в полиции. В чем заключалась угроза, не уточняется. Никто из полицейских при операции не пострадал. Правоохранительные органы расследуют причины и обстоятельства случившегося.

Рон Эли родился в 1938 году. В течение двух лет с 1966 года он снимался в телевизионном сериале «Тарзан», выходившем на канале NBC. Его жена 62-летняя Валери Ландин победила на конкурсе «Мисс Флорида» в 1981 году. У пары трое детей.