Демократическая партия Молдавии выдвинула вотум недоверия правительству

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) на заседании парламента выдвинула вотум недоверия правительству, возглавляемому Майей Санду. Об этом заявил депутат Андриан Канду, передает газета ZDG.

«Программу правительства можно назвать скорее намерениями. Анализируя четыре месяца деятельности [кабмина Молдавии], мы увидели только неудачи, которые нанесли ущерб, особенно в экономической и социальной сферах», — заявил Канду.

Накануне вечером, 16 октября, выступая в программе «Политика», Майа Санду сказала, что представители ДПМ «испугались», поскольку 17 октября в парламенте пройдет обсуждение отчета о банковской краже, передает издание noi.md.

«Мы готовы предоставить им подробности об их коррупционных схемах, о которых знают не все граждане. Это решение является совпадением», — подчеркнула глава правительства Молдавии.

Издание напомнило, что ранее президент страны Игорь Додон заявил, что министры должны сосредоточиться на потребностях граждан. Он добавил, что некоторые из них должны быть заменены, однако конкретных имен не назвал. В ответ на это Санду заявила, что не планирует вносить изменения в состав правительства, подчеркнув, что только ей принадлежит последнее слово в отношении структуры кабинета.