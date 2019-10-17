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Общество ,  
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СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей в Голливуде. Первое место в нем занял генеральный директор и президент компании Disney Роберт Айгер.

Айгер удерживает это место четвертый год подряд, за это время рыночная капитализация компании, которой он управляет, достигла $234 млрд. В ноябре Disney запустит собственный стриминговый сервис.

На втором месте в списке самых влиятельных людей в Голливуде — основатель Netflix Рид Гастингс и директор по контенту компании Тед Сарандос. В 2019 году, отмечает журнал, у сервиса было 152 млн подписчиков по всему миру, а бюджет контента Netflix оценивался в $15 млрд.

В пятерку лидеров рейтинга входят также Брайан Робертс и Стив Бурке (третье место) — генеральные исполнительные директора медиакомпании NBCUniversal; Шэри Редстоун, председатель медиахолдинга ViacomCBS; а замыкает ее президент и главный креативный директор Marvel Studios Кевин Фейдж.

Технологии и медиа
Обама подписал контракт с Netflix на выпуск фильмов и сериалов

В этом году в рейтинг журнала впервые попали экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель (50-е место). Их продюсерская компания Higher Groud сотрудничает с Netflix. В августе сервис показал спродюсированный компанией экс-президентской четы документальный фильм «Американский завод». Среди новичков рейтинга также певица и актриса Дженнифер Лопес (90-я строка). На последнем месте — новозеландский режиссер Тайка Вайтити, чей фильм «Кролик Джоджо» в этом году победил на кинофестивале в Торонто.

Теги: Голливуд, рейтинг, самые влиятельные люди
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