СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде

СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей в Голливуде. Первое место в нем занял генеральный директор и президент компании Disney Роберт Айгер.

Айгер удерживает это место четвертый год подряд, за это время рыночная капитализация компании, которой он управляет, достигла $234 млрд. В ноябре Disney запустит собственный стриминговый сервис.

На втором месте в списке самых влиятельных людей в Голливуде — основатель Netflix Рид Гастингс и директор по контенту компании Тед Сарандос. В 2019 году, отмечает журнал, у сервиса было 152 млн подписчиков по всему миру, а бюджет контента Netflix оценивался в $15 млрд.

В пятерку лидеров рейтинга входят также Брайан Робертс и Стив Бурке (третье место) — генеральные исполнительные директора медиакомпании NBCUniversal; Шэри Редстоун, председатель медиахолдинга ViacomCBS; а замыкает ее президент и главный креативный директор Marvel Studios Кевин Фейдж.