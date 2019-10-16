Премьер Украины объяснил посещение концерта ультраправой группы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признался, что пришел на концерт ультраправой украинской группы «Сокира Перуна» из уважения к ветеранам силовых структур. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Меня пригласил Союз ветеранов на мероприятие. Я думаю, что ветераны — люди, которые очень много сделали для нашей страны. Из уважения к ним я принял приглашение», — ответил глава кабмина на вопрос журналиста, как Гончарук оказался на концерте группы, которая в своих песнях отрицает Холокост и восхваляет сторонников Гитлера.

Премьер добавил, что не разделяет националистической идеологии и текстов песен ультраправых музыкантов никогда не слышал.

Ранее издание со ссылкой на Telegram-канал лидера радикально-националистической организации С14 Евгения Карася опубликовало фотографию украинского премьера на мероприятии, где выступала группа «Сокира Перуна». Также отмечается, что из-за использования нацистской символики в своем творчестве на музыкантов в 2018 году было заведено уголовное дело.