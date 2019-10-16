Симоньян пригласила экс-сотрудника администрации Обамы в Россию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пригласила в Россию бывшего заместителя госсекретаря США Ричарда Стенгела после того, как он похвалил журналиста за «более тонкие» высказывания. Об этом Симоньян написала в своем Twitter.

Главред RT привела цитату из новой книги Стенгела, в которой он упомянул реакцию Симоньян на обвинения в пропаганде: «Ее опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы».

«Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится», — ответила Симоньян.

Ричард Стенгел в 2006–2013 годах занимал должность главного редактора журнала Time, c 2014 по 2016 год работал в администрации президента Барака Обамы.