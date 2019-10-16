Forbes назвал самые дорогие спортивные бренды мира

Самым дорогим брендом, принадлежащим выпускающей товары для спорта или оказывающей связанные со спортом услуги компании, вновь стал Nike, сообщает Forbes. По оценке экспертов журнала, стоимость бренда Nike составляет $36,8 млрд.

Кроме того, в десятку самых дорогих спортивных бизнес-брендов вошли ESPN [американский кабельный спортивный телевизионный канал] — $13 млрд, Adidas — $11,2 млрд, Gatorade [марка изотонических напитков компании PepsiCo] — $6,7 млрд, Sky Sports [бренд спортивных телеканалов в Великобритании и Ирландии] — $4,4 млрд, Puma — $4 млрд, Under Armour [марка спортивной одежды и обуви из США] — $3,5 млрд, Ultimate Fighting Championship (UFC) — $2,4 млрд, YES Network [американская региональная спортивная сеть платного телевидения] — $1,5 млрд и Reebok — $800 млн.

Рейтинг самых дорогих брендов спортивных событий в 2019 году вновь возглавил Суперкубок, в ходе которого определяется победитель сезона в американском футболе. Общую сумму доходов от продажи билетов и сувенирной продукции, а также поступлений от рекламы и спонсоров в день Суперкубка Forbes оценил в $780 млн.

На четвертое место в рейтинге самых ценных брендов спортивных событий Forbes в 2019 году поставил чемпионат мира по футболу, прошедший в России в прошлом году. Эксперты журнала отмечают, что трансляции матчей смотрели на 27,7% больше зрителей, чем во время чемпионата мира в Бразилии. Общую сумму всех поступлений во время ЧМ-2018 Forbes оценил в $282 млн в день.