Путин почти вдвое увеличил штат центрального аппарата МЧС

Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штат центрального аппарата МЧС, следует из указа, опубликованного на официальном портале интернет-информации.

Штатная численность центрального аппарата ведомства в документе установлена в количестве 1796 единиц.

В указе президента России от 2004 года, в который вносятся изменения, предельная численность центрального аппарата ведомства установлена в 825 человек без учета персонала по охране и обслуживанию зданий.

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